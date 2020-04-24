25 аппаратов ИВЛ передано в больницы Тверской области
Больницы региона пополнили 25 аппаратами ИВЛ, также поступило более 240 многофункциональных коек, переданы дефибрилляторы, мониторы, увлажнители кислорода и другая техника.
Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области. Его провёл губернатор Игорь Руденя. Глава региона отметил, что в Верхневолжье продолжает пополняться резерв для лечения коронавирусной инфекции.
По информации от областного правительства, основные партии аппаратов ИВЛ придут в первой половине мая. Всего закупят 181. Также предусмотрено приобретение компьютерного томографа.
В общем на приобретение медтехники и другие меры по борьбе с коронавирусной инфекцией заложено более 1 млрд рублей, в том числе 619,7 млн – средства федерального бюджета, 463,3 млн – областного.
ИСТОЧНИК KP.RU
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