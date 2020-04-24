В Тверской ОКБ установили дополнительные койки для больных COVID-19

24 Апр 2020 2020-04-24T14:11:29+03:00

По информации областного правительства, в ОКБ установлено еще 100 коек для больных коронавирусом. Фото: ПТО

То же самое планируется сделать в горбольнице №6

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В областной клинической больнице прибавили еще 100 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Теперь, как сообщает правительство региона, в инфекционном госпитале в ОКБ - 220 коек.

- Наша работа синхронизирована с задачами, поставленными Президентом России. Создаем в регионе более 1300 коек, на объектах практически круглосуточно работают строители, – сказал губернатор Игорь Руденя.

К 28 апреля дополнительные койки также должны установить в горбольнице №6. 120 уже действующих оснастят для интенсивной терапии. По информации правительства региона, тогда в инфекционном стационаре будет уже 700 коек.

Также 70 коек развернут в отдельно стоящем корпусе городской клинической больницы №1 им. В.В. Успенского. Ещё - 220 коек в Конаковской и Зубцовской ЦРБ, включая 112 обеспеченных кислородом и 42 – для пациентов на ИВЛ. Инфекционный госпиталь на 60 коек будет развёрнут в Нелидовской ЦРБ.

В настоящее время в регионе функционирует четыре инфекционных госпиталя с 450 койками. Это в Калининская ЦРБ, горбольниц №6, ОКБ, Центральная медико-санитарная часть №141 ФМБА России в Удомле.

К 28 апреля коечный фонд инфекционных госпиталей должен составить 1380 коек.

ИСТОЧНИК KP.RU