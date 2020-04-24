2020-04-24T13:47:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области на коронавирус обследовано 20 924 человека

За сутки тесты сдали 1261 человек
Ольга ТРОФИМОВА
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Тесты на коронавирус в Тверской области сдали 20 924 человекТесты на коронавирус в Тверской области сдали 20 924 человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Тверской области продолжается тестирование на коронавирус. Всего с начала пандемии обследовано 20 924 человек, за последние сутки – 1261. Такие данные обнародовал оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Исследования проводят в пяти лабораториях: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области», ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови. Результаты подтверждаются на уровне Тверской области. Благодаря чему, результат можно получить оперативно.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 412 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки - 29 новых случаев.

15 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 397 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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