В Тверской области на коронавирус обследовано 20 924 человека
В Тверской области продолжается тестирование на коронавирус. Всего с начала пандемии обследовано 20 924 человек, за последние сутки – 1261. Такие данные обнародовал оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.
Исследования проводят в пяти лабораториях: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области», ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови. Результаты подтверждаются на уровне Тверской области. Благодаря чему, результат можно получить оперативно.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 412 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки - 29 новых случаев.
15 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 397 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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