2020-04-24T13:34:44+03:00
Общество

Домашний пёс заразился бешенством в Тверской области

Случай выявлен в Торжокском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Домашний пёс заразился бешенством в Тверской областиДомашний пёс заразился бешенством в Тверской областиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Очередной случай бешенства выявлен в Торжокском районе Тверской области. За последнюю неделю - третий.

Накануне стало известно, что в деревне Пожитово Торжокского района домашняя собака покусала ребенка, а через несколько дней пала от бешенства.

На этот раз болезнь также выявили у домашнего пса по кличке Бой. Он принадлежал жительнице поселка Мирный Торжокского района. Животное содержалось на приусадебном участке, не болело. От бешенства собака привита не была.

- Пёс покусал девочку – внучку хозяйки. Осмотревшие животное специалисты государственной ветеринарной службы признаков бешенства на тот момент не выявили, но через несколько дней собака пала, - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тверской области.

Исследования, которые провели специалисты Тверской МВЛ показали вирус бешенства в патологическом материале животного.

Полученные результаты анализов направлены в соответствующие ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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