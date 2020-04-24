Домашний пёс заразился бешенством в Тверской области
Очередной случай бешенства выявлен в Торжокском районе Тверской области. За последнюю неделю - третий.
Накануне стало известно, что в деревне Пожитово Торжокского района домашняя собака покусала ребенка, а через несколько дней пала от бешенства.
На этот раз болезнь также выявили у домашнего пса по кличке Бой. Он принадлежал жительнице поселка Мирный Торжокского района. Животное содержалось на приусадебном участке, не болело. От бешенства собака привита не была.
- Пёс покусал девочку – внучку хозяйки. Осмотревшие животное специалисты государственной ветеринарной службы признаков бешенства на тот момент не выявили, но через несколько дней собака пала, - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тверской области.
Исследования, которые провели специалисты Тверской МВЛ показали вирус бешенства в патологическом материале животного.
Полученные результаты анализов направлены в соответствующие ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU