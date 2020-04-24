Автоугонщик-рецидивист попался на краже автомобиля в Твери
В полицию с заявлением об угоне автомобиля обратилась 34-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что в ночь на 14 апреля из двора дома неизвестный угнал ее автомобиль марки "Форд".
Прибывшие на место происшествия полицейские опросили заявительницу, составили описание пропавшего транспортного средства, изъяли следы и улики. Выяснилось, что машина была без сигнализации, а вскрыть замок злоумышленнику не составило труда.
В ходе розыска автомобиль был обнаружен на одной из улиц города. По подозрению в угоне задержан 26-летний ранее судимый местный житель. Молодой человек сознался в содеянном. Автомобиль вернули владелице.
Возбуждено уголовное дело. По ч. 1статьи 166 УК РФ фигурант может сесть в тюрьму на пять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU