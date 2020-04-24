2020-04-24T13:17:45+03:00
Происшествия

Автоугонщик-рецидивист попался на краже автомобиля в Твери

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери задержали автоугонщика-рецидивистаВ Твери задержали автоугонщика-рецидивистаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В полицию с заявлением об угоне автомобиля обратилась 34-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что в ночь на 14 апреля из двора дома неизвестный угнал ее автомобиль марки "Форд".

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили заявительницу, составили описание пропавшего транспортного средства, изъяли следы и улики. Выяснилось, что машина была без сигнализации, а вскрыть замок злоумышленнику не составило труда.

В ходе розыска автомобиль был обнаружен на одной из улиц города. По подозрению в угоне задержан 26-летний ранее судимый местный житель. Молодой человек сознался в содеянном. Автомобиль вернули владелице.

Возбуждено уголовное дело. По ч. 1статьи 166 УК РФ фигурант может сесть в тюрьму на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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