2020-04-24T12:53:10+03:00
Происшествия

Шкатулку с серебром унес вор из квартиры жительницы Твери

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Шкатулку с украшениями украл житель ТвериШкатулку с украшениями украл житель ТвериФото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА
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В полицию обратилась 54-летняя жительница Твери. Женщина сообщила, что из её квартиры на улице Ломоносова была похищена шкатулка с серебряными украшениями. Ущерб составил более 35 000 рублей.

На месте полицейские установили, что злоумышленник проник в квартиру, взломав входную дверь.

В ходе розыска полицейские вместе со следователями и участковым опросили соседей и возможных свидетелей, обследовали места возможного сбыта краденного.

Выяснилось, что к совершению преступления причастен 28-летний ранее судимый житель Твери. Мужчина сознался в содеянном и вернул часть похищенного.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

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