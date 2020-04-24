Шкатулку с серебром унес вор из квартиры жительницы Твери
В полицию обратилась 54-летняя жительница Твери. Женщина сообщила, что из её квартиры на улице Ломоносова была похищена шкатулка с серебряными украшениями. Ущерб составил более 35 000 рублей.
На месте полицейские установили, что злоумышленник проник в квартиру, взломав входную дверь.
В ходе розыска полицейские вместе со следователями и участковым опросили соседей и возможных свидетелей, обследовали места возможного сбыта краденного.
Выяснилось, что к совершению преступления причастен 28-летний ранее судимый житель Твери. Мужчина сознался в содеянном и вернул часть похищенного.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Кража".
ИСТОЧНИК KP.RU