В Тверской области в 2020 году начнут строительство нового газопровода
Губернатор Игорь Руденя объявил, что коронавирус не помешает газификации региона. Она будет продолжена. В первую очередь это касается западных и северо-восточных районов региона.
- 23 апреля с Газпромом подписан план-график синхронизации по газификации Тверской области. Мы завершаем отвод от Бежецка в сторону Молоково, Красного Холма, также отвод на Максатиху, газификацию посёлка Жарковский, - рассказал Игорь Руденя.
Губернатор сообщил о том, что в этом году должно начаться строительство важнейшего газопровода Ржев-Нелидово-Андреаполь.
Есть проекты по созданию межпоселковых газопроводов в Старицком районе, подведению голубого топлива к нескольким населенным пунктам в Сонковском районе.
До 2025 года в Тверской области планируется построить более 1240 км газовых сетей и повысить уровень газификации Верхневолжья до 73%. На это направляется более 3,3 млрд рублей разных бюджетов, плюс 1,1 млрд за счёт спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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