2020-04-24T11:36:19+03:00
Общество

В Тверской области в 2020 году начнут строительство нового газопровода

Будет продолжена газификация западных и северо-восточных районов региона
Александр ЖМУЛИН
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Строительство газопровода Ржев-Нелидово-Андреаполь - один из главных проектов в программе газификации региона. Фото: скриншот из google.ru/mapsСтроительство газопровода Ржев-Нелидово-Андреаполь - один из главных проектов в программе газификации региона. Фото: скриншот из google.ru/maps
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Губернатор Игорь Руденя объявил, что коронавирус не помешает газификации региона. Она будет продолжена. В первую очередь это касается западных и северо-восточных районов региона.

- 23 апреля с Газпромом подписан план-график синхронизации по газификации Тверской области. Мы завершаем отвод от Бежецка в сторону Молоково, Красного Холма, также отвод на Максатиху, газификацию посёлка Жарковский, - рассказал Игорь Руденя.

Губернатор сообщил о том, что в этом году должно начаться строительство важнейшего газопровода Ржев-Нелидово-Андреаполь.

Есть проекты по созданию межпоселковых газопроводов в Старицком районе, подведению голубого топлива к нескольким населенным пунктам в Сонковском районе.

До 2025 года в Тверской области планируется построить более 1240 км газовых сетей и повысить уровень газификации Верхневолжья до 73%. На это направляется более 3,3 млрд рублей разных бюджетов, плюс 1,1 млрд за счёт спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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