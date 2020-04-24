Карта распространения COVID-19 в Тверской области: районы, где проживают инфицированные и число заболевших 24 апреля

24 Апр 2020 2020-04-24T11:04:03+03:00

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Онлайн карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки. Всего на настоящее время в регионе подтверждено 412 случаев заболевания коронавирусом.

По данным на 24 апреля, количество заболевших увеличилось на 29 человек.

15 пациентов выздоровели и выписаны из больницы. Остальные продолжают лечение или находятся под наблюдением.

По муниципальным образованиям региона статистика выглядит следующим образом: всего заболевших в Твери - 116 человек. На втором месте: Конаковский район - 106 заболевших, на третьем месте Кимры - здесь 93 человека.

Далее по списку:

По 12 инфицированных в Лихославльском и Кимрском районах, 11 - в Старицком.

9 инфицированных в Зубовском районе.

По 6 человек - в Удомельском городском округе и Вышневолоцком городском округе.

По 5 в Бологовском и Калининском районах.

По 4 во Ржеве и Торжке.

Трое больных COVID-19 в Бежецком районе.

По два больных в Весьегонском муниципальном округе, Селижаровском, Жарковском, Спировском, Торжокский, Калязинском, Максатихинском, Рамешковском районах.

По одному больному в Осташковском городском округе, Андреапольском муниципальном округе, Лесном муниципальном округе, Краснохолмском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU