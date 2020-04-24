Жителя Твери обокрали на работе
Из кармана брюк мужчины украли 9000 рублей
Подозреваемая в краже задержанаФото: Василий ХОДАРЕВ
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В дежурную часть УМВД России по городу Твери с заявлением о краже обратился 22-летний местный житель. Мужчина сообщил, что оставил деньги в кармане брюк в подсобном помещении на работе, а их украли. Ущерб составил порядка 9 000 рублей.
Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась неработающая 33-летняя местная жительница. Злоумышленница допрошена, дала признательные показания.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU