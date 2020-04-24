2020-04-24T10:27:15+03:00
Происшествия

Жителя Твери обокрали на работе

Из кармана брюк мужчины украли 9000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Подозреваемая в краже задержанаПодозреваемая в краже задержанаФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

В дежурную часть УМВД России по городу Твери с заявлением о краже обратился 22-летний местный житель. Мужчина сообщил, что оставил деньги в кармане брюк в подсобном помещении на работе, а их украли. Ущерб составил порядка 9 000 рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась неработающая 33-летняя местная жительница. Злоумышленница допрошена, дала признательные показания.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области в 2020 году начнут строительство нового газопровода
Карта распространения COVID-19 в Тверской области: районы, где проживают инфицированные и число заболевших 24 апреля
29 новых случаев коронавируса зафиксировали в Тверской области
Жителя Твери обокрали на работе
Невнимательный водитель опрокинулся на внедорожнике под Тверью
В Твери водитель в наркотическом опьянении совершил ДТП с тремя автомобилями
В Тверской области вновь заработают маникюрные салоны - объявил губернатор
Жительнице Твери предъявлено обвинение в убийстве знакомого
Тверской театр-студия «Премьер» приглашает на онлайн-показы лучших спектаклей
Срочного пациента доставили в Тверь вертолетом санавиации МЧС
Фантомное предприятие по производству сыра выявили в Тверской области
В Твери священники придут в больницы для причащения пациентов с коронавирусом
Коронавирус в Тверской области: Медикам закупят маски и респираторы
В Тверской области водители устроили драку на перекрестке
Женщину с инфарктом доставили на вертолете из Удомли в Тверь
Бешеная собака покусала ребенка в Тверской области
В три раза взвинтили цены на антисептики аптеки в Твери
Женщина обокрала знакомого в Твери и потратила его деньги на собственные нужды
Новая детская поликлиника открылась в Твери
В Тверской области завели уголовное дело на браконьера-рыболова
По решению суда с замдиректора тверского колледжа взыщут более двух млн рублей
Житель Тверской области заплатит штраф за фейк о коронавирусе
Медработников начали заселять в гостиницы и пансионаты Твери
Трое мужчин оштрафованы за то, что гуляли по пляжу в Твери
Семь дач и жилой дом сгорели в деревне в Тверской области
В Твери 40-летний мужчина попался на краже продуктов из гипермаркета
Мастерицы из Тверской области сшили дизайнерскую маску для депутата Госдумы РФ Светланы Максимовой
С приусадебного участка жителя Тверской области украли автомобильный прицеп