29 новых случаев коронавируса зафиксировали в Тверской области

24 Апр 2020 2020-04-24T10:44:26+03:00

Под наблюдением медиков остаются более 200 человек Фото: Александр ГЛУЗ

Изменить размер текста: A A

В Тверской области за сутки подтверждено 29 новых случаев коронавируса. Общее количество зараженных с начала пандемии - 412. Данные обнародовал оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.

У большинства заразившихся болезнь протекает бессимптомно. На госпитальном режиме, под наблюдением врачей находится около 200 человек. Еще 12 человек лечатся в режиме интенсивной терапии.

Порядка 60% заболевших в регионе - люди в возрасте от 30 до 60 лет. На втором месте граждане старше 60 лет - около 27-30%, остальные - пациенты моложе 18 лет.

По количеству заболевших по-прежнему лидирует Тверь - 116 человек, далее идут Конаковский район - 106 заболевших и Кимры - 93 .

15 пациентов выписаны из больницы.

Всего за сутки в стране выявлено 5 849 зараженных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU