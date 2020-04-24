2020-04-24T10:44:26+03:00
Коронавирус Covid-19

29 новых случаев коронавируса зафиксировали в Тверской области

Общее количество зараженных - 412
Ольга ТРОФИМОВА
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Под наблюдением медиков остаются более 200 человекПод наблюдением медиков остаются более 200 человекФото: Александр ГЛУЗ
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В Тверской области за сутки подтверждено 29 новых случаев коронавируса. Общее количество зараженных с начала пандемии - 412. Данные обнародовал оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.

У большинства заразившихся болезнь протекает бессимптомно. На госпитальном режиме, под наблюдением врачей находится около 200 человек. Еще 12 человек лечатся в режиме интенсивной терапии.

Порядка 60% заболевших в регионе - люди в возрасте от 30 до 60 лет. На втором месте граждане старше 60 лет - около 27-30%, остальные - пациенты моложе 18 лет.

По количеству заболевших по-прежнему лидирует Тверь - 116 человек, далее идут Конаковский район - 106 заболевших и Кимры - 93 .

15 пациентов выписаны из больницы.

Всего за сутки в стране выявлено 5 849 зараженных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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