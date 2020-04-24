Невнимательный водитель опрокинулся на внедорожнике под Тверью
С полученными травмами он доставлен в больницу
Водитель опрокинулся на внедорожнике Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария произошла утром, 23 апреля, на 9 км автодороги Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка Калининского района Тверской области.
По информации УГИБДД России по Тверской области, 27-летний водитель, управляя автомобилем "Нива Шевроле", проявил невнимательность к дорожной обстановке и совершил опрокидывание транспортного средства.
В результате ДТП водитель с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU