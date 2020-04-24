Невнимательный водитель опрокинулся на внедорожнике под Тверью

24 Апр 2020 2020-04-24T09:46:10+03:00

Водитель опрокинулся на внедорожнике Фото: УГИБДД России по Тверской области

С полученными травмами он доставлен в больницу

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Авария произошла утром, 23 апреля, на 9 км автодороги Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка Калининского района Тверской области.

По информации УГИБДД России по Тверской области, 27-летний водитель, управляя автомобилем "Нива Шевроле", проявил невнимательность к дорожной обстановке и совершил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП водитель с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU