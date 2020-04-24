В Твери водитель в наркотическом опьянении совершил ДТП с тремя автомобилями

24 Апр 2020 2020-04-24T08:47:55+03:00

ДТП на улице Красина в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

Один человек пострадал

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Авария произошла вечером, 23 апреля, на улице Красина, в районе дома №48, в Твери.

44-летний водитель, управляя автомобилем "БМВ Х3", при движении не выдержал безопасную дистанцию до движущихся впереди автомобилей "Хендай Крета", под управлением 33-летней женщины, и "Газ 3302", под управлением 40-летнего водителя, и столкнулся с ними.

- Водитель автомобиля "БМВ Х3" был направлен на медицинское освидетельствование, установлено наркотическое опьянение, составлен административный материал, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

В результате ДТП пострадала водитель автомобиля "Хендай Крета". Бригадой скорой помощи она была осмотрена на месте происшествия, от госпитализации отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU