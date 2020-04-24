В Твери водитель в наркотическом опьянении совершил ДТП с тремя автомобилями
Авария произошла вечером, 23 апреля, на улице Красина, в районе дома №48, в Твери.
44-летний водитель, управляя автомобилем "БМВ Х3", при движении не выдержал безопасную дистанцию до движущихся впереди автомобилей "Хендай Крета", под управлением 33-летней женщины, и "Газ 3302", под управлением 40-летнего водителя, и столкнулся с ними.
- Водитель автомобиля "БМВ Х3" был направлен на медицинское освидетельствование, установлено наркотическое опьянение, составлен административный материал, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.
В результате ДТП пострадала водитель автомобиля "Хендай Крета". Бригадой скорой помощи она была осмотрена на месте происшествия, от госпитализации отказалась.
ИСТОЧНИК KP.RU