2020-04-24T08:47:55+03:00
Происшествия

В Твери водитель в наркотическом опьянении совершил ДТП с тремя автомобилями

Один человек пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
ДТП на улице Красина в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской областиДТП на улице Красина в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

Авария произошла вечером, 23 апреля, на улице Красина, в районе дома №48, в Твери.

44-летний водитель, управляя автомобилем "БМВ Х3", при движении не выдержал безопасную дистанцию до движущихся впереди автомобилей "Хендай Крета", под управлением 33-летней женщины, и "Газ 3302", под управлением 40-летнего водителя, и столкнулся с ними.

- Водитель автомобиля "БМВ Х3" был направлен на медицинское освидетельствование, установлено наркотическое опьянение, составлен административный материал, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

В результате ДТП пострадала водитель автомобиля "Хендай Крета". Бригадой скорой помощи она была осмотрена на месте происшествия, от госпитализации отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области в 2020 году начнут строительство нового газопровода
Карта распространения COVID-19 в Тверской области: районы, где проживают инфицированные и число заболевших 24 апреля
29 новых случаев коронавируса зафиксировали в Тверской области
Жителя Твери обокрали на работе
Невнимательный водитель опрокинулся на внедорожнике под Тверью
В Твери водитель в наркотическом опьянении совершил ДТП с тремя автомобилями
В Тверской области вновь заработают маникюрные салоны - объявил губернатор
Жительнице Твери предъявлено обвинение в убийстве знакомого
Тверской театр-студия «Премьер» приглашает на онлайн-показы лучших спектаклей
Срочного пациента доставили в Тверь вертолетом санавиации МЧС
Фантомное предприятие по производству сыра выявили в Тверской области
В Твери священники придут в больницы для причащения пациентов с коронавирусом
Коронавирус в Тверской области: Медикам закупят маски и респираторы
В Тверской области водители устроили драку на перекрестке
Женщину с инфарктом доставили на вертолете из Удомли в Тверь
Бешеная собака покусала ребенка в Тверской области
В три раза взвинтили цены на антисептики аптеки в Твери
Женщина обокрала знакомого в Твери и потратила его деньги на собственные нужды
Новая детская поликлиника открылась в Твери
В Тверской области завели уголовное дело на браконьера-рыболова
По решению суда с замдиректора тверского колледжа взыщут более двух млн рублей
Житель Тверской области заплатит штраф за фейк о коронавирусе
Медработников начали заселять в гостиницы и пансионаты Твери
Трое мужчин оштрафованы за то, что гуляли по пляжу в Твери
Семь дач и жилой дом сгорели в деревне в Тверской области
В Твери 40-летний мужчина попался на краже продуктов из гипермаркета
Мастерицы из Тверской области сшили дизайнерскую маску для депутата Госдумы РФ Светланы Максимовой
С приусадебного участка жителя Тверской области украли автомобильный прицеп