2020-04-24T08:10:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области вновь заработают маникюрные салоны - объявил губернатор

Возобновить деятельность они смогут только при строгом соблюдении санитарных мер
Ольга ТРОФИМОВА
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Работать можно при строгом соблюдении манитарных мерРаботать можно при строгом соблюдении манитарных мерФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области с 25 апреля возобновят работу косметические салоны, даже те, где делают маникюр. Об этом в эфире "Россия 24" 23 апреля сообщил губернатор Игорь Руденя.

Так же с этого дня разрешено открыться книжным, канцелярским, рыболовным, цветочным магазинам и торговым точкам с одеждой.

Глава региона подчеркнул, что в этих магазинах должны будут строго выполняться все санитарные меры для профилактики коронавируса. Площадь торговых объектов не должна превышать 700 кв метров. Продавцы должны иметь средства индивидуальной защиты, антисептики.

Игорь Руденя также рассказал, что с 25 апреля заработают предприятия сферы бытовых услуг – химчистки, прачечные.Начнут оказывать услуги нотариальные конторы и некоторые подразделения МФЦ.

Напомним, в Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности из-за коронавируса. Запрещено проводить время в местах массового отдыха граждан. Ограничено посещение парков культуры и отдыха, аттракционов, детских (игровых) площадок, спортивных площадок и иных аналогичных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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