Жительнице Твери предъявлено обвинение в убийстве знакомого

23 Апр 2020 2020-04-23T21:56:09+03:00

Обвиняемая пришла в гости к мужчине и нанесла ему смертельный удар ножом

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Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области предъявлено обвинение 34-летней местной жительнице. Женщине инкримируют убийство знакомого (ч.1 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, вечером, 18 апреля, обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла в гости к своему знакомому в квартиру на улице Луначарского в Твери и в пылу ссоры ударила его ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя фигурантку заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU