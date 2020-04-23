Тверской театр-студия «Премьер» приглашает на онлайн-показы лучших спектаклей
Тверской Театр-студия «Премьер» приглашает на онлайн-показы своих лучших спектаклей. Ссылки - в группе театра в соцсетях.
24 апреля в 19:00 состоится онлайн-показ мюзикла "Алые паруса". Рано овдовевшей бывший матрос Лонгрен живёт вдвоём со своей маленькой дочкой Ассоль в приморском селении под названием Каперна. Но однажды Ассоль встречает путешественника Эгля, который обещает девочке, что к ней приедет принц на корабле под алыми парусами...
А 25 апреля в 12:00 – показ музыкального детектива "Две стрелы". Зрители погрузятся в постапокалиптический мир, очень похожий на наш, где есть герои и предатели, люди боя и ораторы. И в этом нет ничего странного, ведь люди всегда остаются людьми, в какую бы эпоху они ни жили..
ИСТОЧНИК KP.RU
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