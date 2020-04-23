Тверской театр-студия «Премьер» приглашает на онлайн-показы лучших спектаклей

23 Апр 2020 2020-04-23T21:12:11+03:00

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Тверской Театр-студия «Премьер» приглашает на онлайн-показы своих лучших спектаклей. Ссылки - в группе театра в соцсетях.

24 апреля в 19:00 состоится онлайн-показ мюзикла "Алые паруса". Рано овдовевшей бывший матрос Лонгрен живёт вдвоём со своей маленькой дочкой Ассоль в приморском селении под названием Каперна. Но однажды Ассоль встречает путешественника Эгля, который обещает девочке, что к ней приедет принц на корабле под алыми парусами...

А 25 апреля в 12:00 – показ музыкального детектива "Две стрелы". Зрители погрузятся в постапокалиптический мир, очень похожий на наш, где есть герои и предатели, люди боя и ораторы. И в этом нет ничего странного, ведь люди всегда остаются людьми, в какую бы эпоху они ни жили..

ИСТОЧНИК KP.RU