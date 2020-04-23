Срочного пациента доставили в Тверь вертолетом санавиации МЧС

23 Апр 2020 2020-04-23T20:14:49+03:00

Вертолетом санавиации МЧС в Тверь доставлен пациент из Весьегонска Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Он госпитализирован в ОКБ

Изменить размер текста: A A

В четверг, 23 апреля, привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Весьегонска.

В 12:04 экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой медиков на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Весьегонского муниципального округа для оказания неотложной помощи и транспортировки больного.

В 15:55 пациент был доставлен в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU