Срочного пациента доставили в Тверь вертолетом санавиации МЧС
Он госпитализирован в ОКБ
Вертолетом санавиации МЧС в Тверь доставлен пациент из Весьегонска Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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В четверг, 23 апреля, привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Весьегонска.
В 12:04 экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой медиков на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Весьегонского муниципального округа для оказания неотложной помощи и транспортировки больного.
В 15:55 пациент был доставлен в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU