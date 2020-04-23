2020-04-23T19:58:43+03:00
Экономика

Фантомное предприятие по производству сыра выявили в Тверской области

Площадка была зарегистрирована в ФГИС "Меркурий"
Ольга ТРОФИМОВА
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Фантомное предприятие по производству сыра выявили в Тверской области Фото: архив "КП"Фантомное предприятие по производству сыра выявили в Тверской области Фото: архив "КП"
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В апреле специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области при мониторинге ФГИС "Меркурий" выявили фантомное предприятие по производству молочной продукции.

В документах значилось, что в Старице действует ООО "Сырный дом" - предприятие по производству сыров - и поставляет продукт в Москву.

Совместно с государственной ветеринарной службой региона специалисты Россельхзнадзора провели проверку и выяснили, что по указанному юрлицу предприятия нет, а по месту фактического размещения отсутствует производство.

- Производство продукции осуществлялось в неустановленном месте, вводилась в оборот продукция неизвестного происхождения, - сообщили в ведомстве. - Данная площадка аннулирована и внесена в ИС Цербер как фантомная. Регистрация уполномоченного лица ООО "Сырный дом" в ФГИС Меркурий аннулирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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