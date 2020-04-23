В Твери священники придут в больницы для причащения пациентов с коронавирусом

23 Апр 2020 2020-04-23T19:33:37+03:00

Продумали в Тверской и Кашинской епархии и вопрос с защитой священнослужителей. Фото: с сайта tvereparhia.ru

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В Твери формируется группа священников-добровольцев, которые пойдут в инфекционные отделения для больных коронавирусом. Где они будут причащать всех желающих.

Уточняется, что участвовать в этом будут те священнослужители, которые не входят в группы риска. "Согласно требованиям врачей, допускаться в стационары будут только молодые, здоровые священники крепкого телосложения с хорошим иммунитетом", - уточняют в Тверской епархии.

Далее кандидатуры будут утверждаться священноначалием. А после закрепления за больницами каждый из них пройдет соответствующий инструктаж.

- Группы уже формируются. Священники просятся, причем даже из группы риска. Зачем нам туда идти? Мы всегда приходили: крестили детей в реанимации, исповедовали болящих, - комментирует "КП"-Тверь" протоиерей Александр Душенков. - В больнице всегда есть православные люди, которые нуждаются в общении со священником. Многие из них попадают туда неожиданно и они хотят исповедоваться и причаститься. И второй момент, появление батюшки в больничных палатах многих людей подвигает к покаянию и к обретении надежды. Вот лежит он в унынии тоске, а поговорит и надежда появится.

Продумали в Тверской и Кашинской епархии и вопрос с защитой священнослужителей. Для них заказано 20 специальных костюмов. Шесть из них уже пришло. Это будет полный защитный комплект с очками и масками, с приложением необходимой инструкции о мерах предосторожности.

Уточняется, что список священников-добровольцев будет сформирован на днях.

ИСТОЧНИК KP.RU