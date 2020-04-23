2020-04-23T19:13:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тверской области: Медикам закупят маски и респираторы

На приобретение дополнительной партии средств защиты решено направить свыше 21 млн рублей
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
На производство масок и других средств защиты перепрофилировано несколько предприятий Верхневолжья. Фото: ПТОНа производство масок и других средств защиты перепрофилировано несколько предприятий Верхневолжья. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

Решение о закупке ещё более 121 тыс. средств индивидуальной защиты для тверских медиков, которые помогают больным коронавирусом, принято на заседании региональной бюджетной комиссии. Его 23 апреля провел губернатор Игорь Руденя.

На приобретение масок, респираторов, защитных костюмов направят 21,6 млн рублей из областного бюджета.

Закупленные средства защиты передадут в Твери в областную клиническую больницу, горбольницы №1 и №6, родильный дом №2 и детскую горбольницу №1, а также в Калининскую, Конаковскую, Нелидовскую и Зубцовскую ЦРБ.

Областное правительство сообщает, что в больницы уже было поставлено более 334 тыс. масок, порядка 30 тыс. пар перчаток, 10 тыс. респираторов, свыше 5300 защитных костюмов, более 2200 медицинских защитных очков, а также хлорсодержащие дезинфицирующие средства и пластиковые защитные экраны.

Добавим, что более 3000 медиков региона, помогающие больным коронавирусом, уже в апреле получат стимулирующие выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Тверской области: Медикам закупят маски и респираторы
В Тверской области водители устроили драку на перекрестке
Женщину с инфарктом доставили на вертолете из Удомли в Тверь
Бешеная собака покусала ребенка в Тверской области
Женщина обокрала знакомого в Твери и потратила его деньги на собственные нужды
Новая детская поликлиника открылась в Твери
В Тверской области завели уголовное дело на браконьера-рыболова
По решению суда с замдиректора тверского колледжа взыщут более двух млн рублей
Житель Тверской области заплатит штраф за фейк о коронавирусе
Медработников начали заселять в гостиницы и пансионаты Твери
Трое мужчин оштрафованы за то, что гуляли по пляжу в Твери
Семь дач и жилой дом сгорели в деревне в Тверской области
В Твери 40-летний мужчина попался на краже продуктов из гипермаркета
Мастерицы из Тверской области сшили дизайнерскую маску для депутата Госдумы РФ Светланы Максимовой
С приусадебного участка жителя Тверской области украли автомобильный прицеп