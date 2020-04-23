Коронавирус в Тверской области: Медикам закупят маски и респираторы

23 Апр 2020 2020-04-23T19:13:13+03:00

На производство масок и других средств защиты перепрофилировано несколько предприятий Верхневолжья. Фото: ПТО

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Решение о закупке ещё более 121 тыс. средств индивидуальной защиты для тверских медиков, которые помогают больным коронавирусом, принято на заседании региональной бюджетной комиссии. Его 23 апреля провел губернатор Игорь Руденя.

На приобретение масок, респираторов, защитных костюмов направят 21,6 млн рублей из областного бюджета.

Закупленные средства защиты передадут в Твери в областную клиническую больницу, горбольницы №1 и №6, родильный дом №2 и детскую горбольницу №1, а также в Калининскую, Конаковскую, Нелидовскую и Зубцовскую ЦРБ.

Областное правительство сообщает, что в больницы уже было поставлено более 334 тыс. масок, порядка 30 тыс. пар перчаток, 10 тыс. респираторов, свыше 5300 защитных костюмов, более 2200 медицинских защитных очков, а также хлорсодержащие дезинфицирующие средства и пластиковые защитные экраны.

Добавим, что более 3000 медиков региона, помогающие больным коронавирусом, уже в апреле получат стимулирующие выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU