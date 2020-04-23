В Тверской области водители устроили драку на перекрестке

23 Апр 2020 2020-04-23T18:56:57+03:00

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В суд направлено уголовное дело в отношении жителя города Твери. Его обвиняют в причинении умышленного вреда здоровью.

Установлено, что в августе 2019 года обвиняемый, управляя автомобилем "Хендай Санта Фе", выезжал со второстепенной дороги - на главную, по которой в это время двигался автомобиль "Киа Спортейдж" под управлением мужчины.

Обвиняемый разозлился, что не смог завершить маневр без остановки, догнал "Киа" на ближайшем светофоре, подошел к автомобилю и ударил водителя кулаком по лицу, а когда тот вышел из салона – нанес еще несколько ударов.

После происшедшего водители вернулись к перекрестку и выяснили, кто на самом деле прав. Не извинившись перед потерпевшим, злоумышленник скрылся с места происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU