Женщину с инфарктом доставили на вертолете из Удомли в Тверь

23 Апр 2020 2020-04-23T18:45:08+03:00

В Тверь доставили пациентку из Удомли Фото: областной Минздрав

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21 апреля бригада медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи Областной клинической больницы Твери на вертолете МИ-8АМТ Национальной службы санитарной авиации вылетала в Удомлю.

Экстренная помощь потребовалась местной жительнице с острым инфарктом миокарда.

Пациентка была госпитализирована в областную клиническую больницу для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

В Тверской области продолжается работа по созданию вертолетных площадок. Планируется их строительство в Конаковском, Кимрском районах, Осташковском городском округе, Молоково.

ИСТОЧНИК KP.RU