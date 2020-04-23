Женщину с инфарктом доставили на вертолете из Удомли в Тверь
21 апреля бригада медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи Областной клинической больницы Твери на вертолете МИ-8АМТ Национальной службы санитарной авиации вылетала в Удомлю.
Экстренная помощь потребовалась местной жительнице с острым инфарктом миокарда.
Пациентка была госпитализирована в областную клиническую больницу для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
В Тверской области продолжается работа по созданию вертолетных площадок. Планируется их строительство в Конаковском, Кимрском районах, Осташковском городском округе, Молоково.
ИСТОЧНИК KP.RU