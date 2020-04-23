Бешеная собака покусала ребенка в Тверской области

23 Апр 2020 2020-04-23T18:35:39+03:00

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В Тверской области собака покусала ребенка. Известно, что животное было домашним и принадлежало жителю деревни Пожитово Торжокского района Тверской области.

Патологический материал от животного исследовали специалисты Тверской межобластной ветлаборатории. Анализ показал наличие вируса. Прививита от бешенства собака не была.

Ребенка собака укусила 14 апреля, а через несколько дней умерла.

Полученные результаты исследований направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию и территориальное управление Россельхознадзора, в инспекцию по ветеринарии и в региональное управление Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU