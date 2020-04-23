2020-04-23T18:35:39+03:00
Общество

Бешеная собака покусала ребенка в Тверской области

Новый случай заражения выявлен в Торжокском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Бешеная собака покусала ребенка в Тверской областиБешеная собака покусала ребенка в Тверской областиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Тверской области собака покусала ребенка. Известно, что животное было домашним и принадлежало жителю деревни Пожитово Торжокского района Тверской области.

Патологический материал от животного исследовали специалисты Тверской межобластной ветлаборатории. Анализ показал наличие вируса. Прививита от бешенства собака не была.

Ребенка собака укусила 14 апреля, а через несколько дней умерла.

Полученные результаты исследований направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию и территориальное управление Россельхознадзора, в инспекцию по ветеринарии и в региональное управление Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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