В три раза взвинтили цены на антисептики аптеки в Твери

23 Апр 2020 2020-04-23T20:03:16+03:00

Антисептики сегодня пользуются сверхспросом, на чём и могут сыграть недобросовестные предприниматели. Фото: Виктория ТУШКОВА

Изменить размер текста: A A

Цены на кожные антисептические средства, спрос на которые сегодня огромен из-за эпидемической ситуации по коронавирусу, необоснованно подняли две тверские аптечные сети. Это обнаружила совместная проверка тверской антимонопольной службы и областной прокуратуры. Проверяющие посчитали действия аптек нарушением.

Одно из дезинфицирующих средств подорожало сразу в три раза. Рост цены произошёл параллельно росту спроса на санитайзер. И при этом совершенно не соответствовал изменению закупочной цены. Проще говоря, аптеки, завысили цену на очень востребованный товар искусственно и намеренно, используя ситуацию с коронавирусом.

Сотрудники антимонопольной службы и прокуратуры посчитали действия аптечных сетей нарушением 10-й статьи закона "О защите конкуренции". Данная статья содержит запрет на злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке.

Нарушители 10-й статьи закона "О защите конкуренции" расплачиваются штрафом. В случае, если нарушение допустило должностное лицо, назначается от 15 до 20 тысяч рублей штрафа. Юридические лица наказывают штрафом в размере от 300 тысяч до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU