В три раза взвинтили цены на антисептики аптеки в Твери
Цены на кожные антисептические средства, спрос на которые сегодня огромен из-за эпидемической ситуации по коронавирусу, необоснованно подняли две тверские аптечные сети. Это обнаружила совместная проверка тверской антимонопольной службы и областной прокуратуры. Проверяющие посчитали действия аптек нарушением.
Одно из дезинфицирующих средств подорожало сразу в три раза. Рост цены произошёл параллельно росту спроса на санитайзер. И при этом совершенно не соответствовал изменению закупочной цены. Проще говоря, аптеки, завысили цену на очень востребованный товар искусственно и намеренно, используя ситуацию с коронавирусом.
Сотрудники антимонопольной службы и прокуратуры посчитали действия аптечных сетей нарушением 10-й статьи закона "О защите конкуренции". Данная статья содержит запрет на злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке.
Нарушители 10-й статьи закона "О защите конкуренции" расплачиваются штрафом. В случае, если нарушение допустило должностное лицо, назначается от 15 до 20 тысяч рублей штрафа. Юридические лица наказывают штрафом в размере от 300 тысяч до миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»