Женщина обокрала знакомого в Твери и потратила его деньги на собственные нужды

23 Апр 2020 2020-04-23T16:45:02+03:00

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В дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился местный житель. Мужчина сообщил, что у него из квартиры знакомая похитила 15 000 рублей.

Женщина зашла в гости и в момент, когда хозяин отвлекся, украла деньги из шкафа.

Личность подозреваемой была установлена. На одной из улиц города ее задержали. Женщина признала свою вину и пояснила, что потратила всю сумму на личные нужды.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU