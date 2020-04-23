2020-04-23T18:49:45+03:00
Общество

Новая детская поликлиника открылась в Твери

Новую детскую поликлинику, открытую в микрорайоне "Южный" Твери, проверил губернатор Игорь Руденя
Александр ЖМУЛИН
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Губернатор осмотрел многие кабинеты поликлиники. Фото: ПТОГубернатор осмотрел многие кабинеты поликлиники. Фото: ПТО
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В микрорайоне Южный в Твери, наконец, открывают для приема пациентов новую детскую поликлинику. Пока там будет проводиться лечение детей по неотложным показаниям в связи с реализацией мер по предупреждению COVID-19. В поликлинике оборудован специальный фильтр-бокс с отдельным входом для маленьких пациентов с признаками инфекционных заболеваний.

23 апреля медучреждение лично проверил губернатор Игорь Руденя.

- Раньше поликлиника была расположена на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Поэтому было решено построить новое учреждение модернизированное, отвечающее современным требованиям. Пока что в связи с эпидемиологической обстановкой ведется прием только детей с экстренными показаниями, отрабатываются вызовы врачей на дом. Также планируем в регионе новые поликлиники в Твери, Кимрах и Торжке, - сказал Игорь Руденя по итогам осмотра здания.

Заведующая поликлиникой Светлана Мирошниченко сообщила,что к учреждению прикреплено 11600 детей, есть электронная запись к врачам.

Строительство поликлиники завершили в конце 2019 года. Её площадь - более 3000 кв. м.

В поликлинике - 97 сотрудников. Есть кабинеты кардиолога, стоматолога, окулиста, оториноларинголога, невролога, ортопеда-травматолога, врача функциональной диагностики, гастроэнтеролога, аллерголога-иммунолога и других врачей. А также - оптико-физиологической коррекции зрения, лаборатория, отделение физиотерапии, отделение функциональной диагностики, кабинет профилактики (здорового ребенка). Есть хирургический блок, рентгеноотделение, кабинеты развивающих игр и помещения для кормления малышей.

Здание оборудовано двумя лифтами для перевозки маломобильных детей.

Пока поликлиника будет принимать на лечение детей только по неотложным показателям. Фото: ПТО

Пока поликлиника будет принимать на лечение детей только по неотложным показателям. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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