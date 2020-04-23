В Тверской области завели уголовное дело на браконьера-рыболова

23 Апр 2020 2020-04-23T16:31:59+03:00

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Во время профилактического рейда сотрудники Весьегонского отдела полиции задержали 52-летнего жителя Весьегонска.

У браконьера полицейские изъяли надувную лодку и рыболовную сеть, а также 39 экземпляров рыб различных пород: леща, окуня, плотвы, налима, судака и щуки.

- Своими противоправными деяниями любитель незаконной рыбалки нанес ущерб водным биоресурсам Тверской области, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

По ч. 1 статьи 256 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU