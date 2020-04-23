По решению суда с замдиректора тверского колледжа взыщут более двух млн рублей

23 Апр 2020 2020-04-23T16:25:45+03:00

С обвиняемого будут взысканы незаконно полученные денежные средств в размере 2 248 229,85 рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель продолжительное время присваивал себе зарплаты 14 "мертвых душ"

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23 апреля в Твери состоялось заседание суда по делу бывшего заместителя директора по развитию внебюджетной деятельности «Тверского колледжа транспорта и сервиса» (ранее – ГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 10») Сергея Мистрова.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренного двумя статьями УК РФ - частью 4 статьи 159 (мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере), частью 1 статьи 286 (превышение должностных полномочий).

Было установлено, что Мистров устроил на работу по курируемому им направлению 14 "мертвых душ", а всю причитающуюся им зарплату продолжительное время забирал себе.

Прокуратурой Московского района Твери в суд были направлены ряд исковых заявлений, касательно фиктивных работников, их трудовых договоров и незаконно полученных денежных средств.

- Московским районным судом Твери исковые заявления рассмотрены и удовлетворены в полном объеме. С Мистрова взысканы незаконно полученные денежные средств в размере 2 248 229,85 рублей, - комментируют на сайте Прокуратуры Тверской области.

Исполнение решений суда контролируется районной прокуратурой.

ИСТОЧНИК KP.RU