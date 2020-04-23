2020-04-23T16:00:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Житель Тверской области заплатит штраф за фейк о коронавирусе

Ложную информацию мужчина разместил в соцсети
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области оштрафован за фейк о коронавирусе Фото: архив "КП"Житель Тверской области оштрафован за фейк о коронавирусе Фото: архив "КП"
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В ходе мониторинга сети Интернет в одной из социальных сетей полицейские выявили информацию о том, что на территории Калязинского района подтвержден первый случай коронавируса.

- В соответствии со сведениями, предоставленными главным врачом ГБУЗ "Калязинская ЦРБ", в данном районе граждан с подтвержденным диагнозом COVID-2019 не выявлено, - опровергает информацию в сети пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Полицейские провели проверку и установили, что ложные сведения распространил 27-летний житель Калязина, тем самым создав угрозу общественной безопасности.

Мировой суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения. Ему придется заплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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