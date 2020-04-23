Медработников начали заселять в гостиницы и пансионаты Твери

23 Апр 2020 2020-04-23T15:47:10+03:00

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22 апреля первые медицинские работники заехали в гостиницы и пансионаты Верхневолжья. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" рассказал зампредседателя правительства Тверской области, министр экономического развития Иван Егоров.

О том, что медперсонал расселят по гостиницам, стало известно на заседании правительства региона 21 апреля. Жить в гостиницах и пансионатах медики будут, чтобы обезопасить свои семьи.

- С одной стороны - это инструмент поддержки наших медиков, с другой - возможность поддержать туристический бизнес. Три отеля Тверской области (Парк Отель, Бобачевская Роща, Селигер) - будут загружены на месяц точно, а это возможность сохранить рабочие места и бизнес, - сообщил Иван Егоров.

Вместе с тем, врачи и медперсонал, работающие с больными коронавирусом, будут получать стимулирующие выплаты. Из бюджета уже выделено более 119 млн рублей.

Продолжается дооснащение медицинских учреждений. В Тверской области создается более 1300 госпитальных коек для больных коронавирусом, на объектах практически круглосуточно работают строители.

ИСТОЧНИК KP.RU