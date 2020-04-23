Трое мужчин оштрафованы за то, что гуляли по пляжу в Твери

23 Апр 2020 2020-04-23T15:50:31+03:00

К ответственности их привлекла полиция

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Сотрудники Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери привлекли к ответственности троих местных жителей.

Установлено, что трое мужчин нарушили действующий в Тверской области запрет на посещение общественных мест и отдыхали на городском пляже в Заволжском районе.

Напомним, согласно постановлению Губернатора Тверской области "О режиме повышенной готовности на территории Тверской области из-за коронавируса" в Верхневолжье временно ограничено посещение гражданами парков культуры и отдыха, аттракционов, детских (игровых) площадок, спортивных площадок и иных аналогичных мест массового посещения граждан.

Нарушители привлечены к административной ответственности. Им придется заплатить по 5000 рублей административного штрафа.

Напомним, с 17 марта в Твери действует режим повышенной готовности и времяпрепровождение в местах массового отдыха запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU