Семь дач и жилой дом сгорели в деревне в Тверской области
Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Люткино в Бежецком районе поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 11:00 утра 23 апреля. По прибытию первых пожарных подразделений установлено, что горит жилой дом и семь дачных построек. Распространению огня поспособствовал сильный ветер и плотность застройки.
- В населенном пункте всего 12 жилых домов, в которых проживает 15 человек. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе МЧС.
С огнем борются 40 человек с помощью 15 единиц техники.
- На данный момент пожар локализован. Несмотря на сложные погодные условия, удалось не допустить распространение огня, - уточнили в ведомстве.
Работы по ликвидации ЧП продолжаются.
В Тверской области сгорели жилой дом и семь дач.
ИСТОЧНИК KP.RU