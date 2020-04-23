Семь дач и жилой дом сгорели в деревне в Тверской области

23 Апр 2020 2020-04-23T14:46:05+03:00

Горящую деревню тушат 40 человек с помощью 15 единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Люткино в Бежецком районе поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 11:00 утра 23 апреля. По прибытию первых пожарных подразделений установлено, что горит жилой дом и семь дачных построек. Распространению огня поспособствовал сильный ветер и плотность застройки.

- В населенном пункте всего 12 жилых домов, в которых проживает 15 человек. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе МЧС.

С огнем борются 40 человек с помощью 15 единиц техники.

- На данный момент пожар локализован. Несмотря на сложные погодные условия, удалось не допустить распространение огня, - уточнили в ведомстве.

Работы по ликвидации ЧП продолжаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tver.kp.ru/video/embed/775010" frameborder="0"></iframe> В Тверской области сгорели жилой дом и семь дач.

ИСТОЧНИК KP.RU