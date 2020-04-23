В Твери 40-летний мужчина попался на краже продуктов из гипермаркета
Злоумышленника задержали Росгвардейцы
В Твери росгвардейцы задержали подозреваемого в краже Фото: vk.com/rosgvard_tver
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В Твери росгвардейцы задержали подозреваемого в краже из гипермаркета на Октябрьском проспекте. Наряд группы задержания вневедомственной охраны выехал по сигналу тревоги, который поступил из магазина.
На месте происшествия росгвардейцы задержали мужчину, который взял с полок приглянувшийся ему товар и решил покинуть магазин, не оплатив его. Злоумышленником оказался ранее судимый 40-летний местный житель. Подозреваемого передали полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU