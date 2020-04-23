Мастерицы из Тверской области сшили дизайнерскую маску для депутата Госдумы РФ Светланы Максимовой

23 Апр 2020 2020-04-23T14:17:53+03:00

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Депутат госудмы РФ и Тверской аграрий Светлана Максимова в своих соцсетях ежедневно пропагандирует носить маски. И правильно, потому как на дворе - эпидемия коронавируса. На днях на своей страничке в "Фейсбуке" она выложила селфи в модной дизайнерской маске с надписью "Мы навсегда, COVID-19 временно". Ее кстати сшили для депутата мастерицы из Тверской области.

- По пути в Тверь заехала в посёлок Орша Калининиского района. Забрала уже готовые отшитые многоразовые маски, медицинские головные уборы и бахилы, - подписала фото Светлана Максимова.

Пропагандирует ношение маски депутат активно, что очень правильно. На всех мероприятиях и встречах Светлана Максимова всегда в перчатках и маске: и во время рабочего визита в Тверскую область, и с коллегой по Госдуме Николаем Валуевым.

Депутат помогает местным предприятиям, которые по ее заказу шьют маски, а распространяет их она бесплатно - раздает врачам, аграриям, почтальонам и работникам других сфер, которые часто контактируют с населением.

- Дорогие друзья, я напоминаю, что если вы сделали своими руками или приобрели многоразовые маски, их использовать повторно можно только после обработки. В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце её необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара, - пишет Светлана Максимова и напоминает, что маски эффективны только в сочетании с частым мытьем рук и дезинфекцией.

Светлана Максимова и Николай Валуев на заседании Госдумы РФ Фото: Фото: facebook.com/Светлана Максимова

ИСТОЧНИК KP.RU