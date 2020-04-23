С приусадебного участка жителя Тверской области украли автомобильный прицеп
Злоумышленник найден
Полиция разыскала злоумышленникаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В дежурную часть Старицкого отдела полиции обратился 44-летний местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестный с приусадебного участка похитил, принадлежащий ему прицеп к легковому автомобилю.
Сотрудниками уголовного розыска в ходе проверки установлено, что кражу совершил неработающий 51-летний местный житель.
Подозреваемый был задержан и доставлен в полицию, где сознался в содеянном. За кражу ему грозит до двух лет лишения свободы. Похищенный прицеп вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU