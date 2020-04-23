2020-04-23T12:09:58+03:00
Происшествия

В салоне автобуса в Твери две пенсионерки получили травмы

Во избежание ДТП водитель резко затормозил
Ольга ТРОФИМОВА
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Две женщины получили травмы в автобусе в ТвериДве женщины получили травмы в автобусе в ТвериФото: Алексей БУЛАТОВ
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ДТП произошло вечером, 22 апреля, в районе дома №32 на Октябрьском проспекте в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 39-летний водитель, управляя автомобилем "FORD TRANSIT", при перестроении не предоставил преимущество автобусу "ЛИАЗ", следовавшему по марштуру №205, под управлением 51-летнего водителя.

Во избежание столкновения водитель автобуса затормозил и допустил падение пассажиров 70-летней женщины, которая сидела в центре салона, и 65-летней женщины, которая оплачивала проезд через терминал.

С травмами женщины доставлены в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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