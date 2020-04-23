В салоне автобуса в Твери две пенсионерки получили травмы
ДТП произошло вечером, 22 апреля, в районе дома №32 на Октябрьском проспекте в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 39-летний водитель, управляя автомобилем "FORD TRANSIT", при перестроении не предоставил преимущество автобусу "ЛИАЗ", следовавшему по марштуру №205, под управлением 51-летнего водителя.
Во избежание столкновения водитель автобуса затормозил и допустил падение пассажиров 70-летней женщины, которая сидела в центре салона, и 65-летней женщины, которая оплачивала проезд через терминал.
С травмами женщины доставлены в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU