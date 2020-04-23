2020-04-23T11:46:37+03:00
Общество

В Тверской области взялись за дело аграрии

Начали сев яровых культур и другие сезонные сельхозработы
Александр ЖМУЛИН
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Аграрии приступили к делу. Фото: ПТОАграрии приступили к делу. Фото: ПТО
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В регионе благодаря хорошей погоде взялись за дело аграрии - начали полевые работы. Уже ведётся вспашка, подкормка озимых зерновых культур и многолетних трав, сев яровых культур.

В аграрный сезон первыми вступили в Зубцовском районе, а затем эстафету подхватили в Калининском, Кашинском, Конаковском, Лихославльском, Ржевском, Старицком и Торопецком районах.

На проведение сезонных сельхозработ в тверском регионе направляется свыше 214 млн рублей господдержки.

- Развитие АПК названо Президентом РФ Владимиром Путиным в числе ключевых условий увеличения эффективности национальной экономики. Необходимо обеспечить не только рост объёмов выпуска продукции, но и её качества. На решение этих задач должна быть нацелена подготовка к весенним сельхозработам в Верхневолжье, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Запланировано, что яровой сев в регионе будет проведён на площади в 129,3 тыс. га. В ходе весенне-полевых работ планируется засеять больше 70 тыс. га яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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