Полицейские в Тверской области проверяют, как граждане соблюдают самоизоляцию
В Тверской области сотрудники Госавтоинспекции проверяют, как участники дорожного движения - водители и пешеходы - соблюдают режим самоизоляции.
В подразделения УМВД из Управления Роспотребнадзора по Тверской области переданы списки людей, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции. Регистрационные данные их автомобилей внесены в автоматизированную систему проходящего транспорта "Поток".
- При несении службы сотрудники ДПС обращают внимание на такие транспортные средства и принимают к водителям необходимые меры административного реагирования, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
Полицейские напоминают гражданам о необходимости соблюдения профилактических мер против коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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