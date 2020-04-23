Полицейские в Тверской области проверяют, как граждане соблюдают самоизоляцию

23 Апр 2020 2020-04-23T11:46:49+03:00

Сотрудники ДПС проверяют, как автомобилисты и пешеходы соблюдают самоизоляцию Фото: УМВД России по Тверской области

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В Тверской области сотрудники Госавтоинспекции проверяют, как участники дорожного движения - водители и пешеходы - соблюдают режим самоизоляции.

В подразделения УМВД из Управления Роспотребнадзора по Тверской области переданы списки людей, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции. Регистрационные данные их автомобилей внесены в автоматизированную систему проходящего транспорта "Поток".

- При несении службы сотрудники ДПС обращают внимание на такие транспортные средства и принимают к водителям необходимые меры административного реагирования, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Полицейские напоминают гражданам о необходимости соблюдения профилактических мер против коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU