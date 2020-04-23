23 Апр 2020 2020-04-23T11:21:03+03:00

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Фельдшер скорой помощи Конаковской ЦРБ записала видеообращение к жителям города Конакова, а также ко всем жителям и гостям Тверской области. Запись появилась в сообществе "Конаково News" в соцсети 22 апреля.

Врач сообщила, что имеет 15-летний опыт работы, и сейчас нагрузка на бригады скорой возросла в разы: около 90% всех вызовов - это пациенты с подозрением на новую коронавирусныю инфекцию.

- На каждый вызов мы надеваем средства индивидуальной защиты - комбинезоны, очки, респираторы, перчатки, бахилы, - рассказала фельдшер. - В такой экипировке работать очень сложно, жарко, очки запотевают, одежда мокрая. При возвращении на базу хватает времени, чтобы переодеться и снова в путь.

Каждый работник боится заразить свою семью - родителей, детей. Некоторые отказываются возвращаться домой на период эпидемии.

- Заболевшие есть и среди медработников. Ситуация в коллективе психологически очень напряженная, нервы сдают, но мы друг другу помогаем, - говорит врач. - Медики работают на пределе своих возможностей, поэтому, пожалуйства, берегите себя. Всем хочется солнца, лета, свободы. Но в данной ситуации - останьтесь дома.

Фельдшер из Конаково призывает граждан оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU