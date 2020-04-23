2020-04-23T09:30:58+03:00
Экономика

Лук продолжает стремительно дорожать в Тверской области

Тверьстат представил новые данные о ценах
Виктория ТУШКОВА
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В Тверской области дорожает всё больше продуктов.В Тверской области дорожает всё больше продуктов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Согласно еженедельному отчёту статистического ведомства, с 14 по 20 апреля 2020 года в Тверской области продолжил дорожать обычный репчатый лук. За отчётную неделю он вырос в цене на 11,7%, а неделей ранее - на 20,8%.

Кроме лука подорожали: морковь - на 6,5%, белокочанная капуста - на 5,3%, рис - на 5%, варёно-копчёная и полукопчёная колбаса - на 4,6%, гречка - на 3,5%, яблоки - на 2,6%. Выросли в цене также сахар-песок, куриные яйца, макароны, пшеничная мука и картофель.

Дешевеют в последнее время продукты не так быстро. За последнюю неделю скинули в цене: печенье - на 2,4%, пастеризованное молоко и соль - на 1,5%, сметана и подсолнечное масло - на 1,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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