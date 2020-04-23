2020-04-23T10:55:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Тверской области стабилизировалась: второй день число заболевших 27 человек

За сутки снова данные по заболевшим повторились
Ольга ТРОФИМОВА
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Треть пациентов переносит болезнь без симптомов либо в легкой формеТреть пациентов переносит болезнь без симптомов либо в легкой формеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом. Официальные данные опубликовал оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Всего, по данным на 23 апреля 2020 года, COVID-19 с начала пандемии в Верхневолжье заразились 383 человека.

По количеству заболевших по-прежнему лидирует Тверь - 112 человек, в областной столице за сутки новых случаев не выявили. Далее идут Конаковский район - 99 заболевших и Кимры - 80.

15 пациентов выписаны из больницы, еще 368 остаются под наблюдением врачей. Все пациенты с подтвержденным диагнозом изолированы.

Треть пациентов переносит болезнь без симптомов либо в легкой форме.

Всего в России за сутки подтверждено 5 236 новых случаев заражения коронавирусом.

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Закрыты развлекательные центры, спортивные залы, школы, детские сады, непродовольственные магазины, которые не продают товары первой необходимости и ряд других учреждений.

Продолжается оснащение больниц медоборудованием. В частности, аппаратами ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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