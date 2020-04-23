В Тверской области нашли бешеную енотовидную собаку
Заболевание выявлено в Краснохолмском районе
В Тверской области бешенство выявили у енотовидной собакиФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Очередной случай бешенства среди диких животных выявлен у енотовидной собаки, обнаруженной в Краснохолмском районе.
Проба патологического материала животного была отобрана специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области 20 апреля на месте ДТП на участке дороги Коробово - Нави Барбинского сельского поселения Краснохолмского района.
В результате проведенных исследований в Тверской МВЛ выяснилось, что животное было больно бешенством.
Полученные результаты исследований направлены лабораторией в соответствующие ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU