2020-04-23T08:33:55+03:00
Общество

В Тверской области нашли бешеную енотовидную собаку

Заболевание выявлено в Краснохолмском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области бешенство выявили у енотовидной собакиВ Тверской области бешенство выявили у енотовидной собакиФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Очередной случай бешенства среди диких животных выявлен у енотовидной собаки, обнаруженной в Краснохолмском районе.

Проба патологического материала животного была отобрана специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области 20 апреля на месте ДТП на участке дороги Коробово - Нави Барбинского сельского поселения Краснохолмского района.

В результате проведенных исследований в Тверской МВЛ выяснилось, что животное было больно бешенством.

Полученные результаты исследований направлены лабораторией в соответствующие ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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