Новый детский сад в микрорайоне Южный в Твери проверил губернатор
Новый детский сад «Росток», построенный в Твери, готов принять малышей. 22 апреля его осмотрел губернатор Игорь Руденя. Глава региона остался доволен увиденным.
Игорь Руденя побывал в группах, музыкальном и спортивном залах, проверил медицинский кабинет и пищеблок, прогулялся по территории рядом с садом.
– Сад отвечает самым высоким требованиям по техническим характеристикам. При строительстве применялись современные материалы, энергосберегающие технологии, обеспечена безопасность детей и воспитателей. Во всех помещениях предусмотрена возможность дезинфекции помещений, – резюмировал в итоге Игорь Руденя.
Новое здание рассчитано на пять групп (две из них ясельные) на 100 малышей. Работать там будет 38 специалистов.
Детсад оборудован по первому разряду, включая системы видеонаблюдения и пункт охраны.
Игорь Руденя акцентировал внимание на том, что организации безопасности дошкольников необходимо уделять повышенное внимание при строительстве таких объектов.
Добавим, что в этом году в Верхневолжье строится еще семь детсадов: два в Твери, по одному – в Торопце, Торжке, Лихославле, Калининском и Максатихинском районах. Также запланировано строительство еще четырех детских садов в областном центре, Калининском районе и Вышнем Волочке.
Новый детсад оснащён по высшему разряду. Фото: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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