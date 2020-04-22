Новый детский сад в микрорайоне Южный в Твери проверил губернатор

22 Апр 2020 2020-04-22T23:19:23+03:00

Губернатор осмотрел все группы и другие помещения сада. Фото: ПТО

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Новый детский сад «Росток», построенный в Твери, готов принять малышей. 22 апреля его осмотрел губернатор Игорь Руденя. Глава региона остался доволен увиденным.

Игорь Руденя побывал в группах, музыкальном и спортивном залах, проверил медицинский кабинет и пищеблок, прогулялся по территории рядом с садом.

– Сад отвечает самым высоким требованиям по техническим характеристикам. При строительстве применялись современные материалы, энергосберегающие технологии, обеспечена безопасность детей и воспитателей. Во всех помещениях предусмотрена возможность дезинфекции помещений, – резюмировал в итоге Игорь Руденя.

Новое здание рассчитано на пять групп (две из них ясельные) на 100 малышей. Работать там будет 38 специалистов.

Детсад оборудован по первому разряду, включая системы видеонаблюдения и пункт охраны.

Игорь Руденя акцентировал внимание на том, что организации безопасности дошкольников необходимо уделять повышенное внимание при строительстве таких объектов.

Добавим, что в этом году в Верхневолжье строится еще семь детсадов: два в Твери, по одному – в Торопце, Торжке, Лихославле, Калининском и Максатихинском районах. Также запланировано строительство еще четырех детских садов в областном центре, Калининском районе и Вышнем Волочке.

Новый детсад оснащён по высшему разряду. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU