Водитель на внедорожнике сбил велосипедистку в Тверской области

22 Апр 2020 2020-04-22T21:08:47+03:00

Водитель на иномарке сбил велосипедистку Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла 22 апреля на улице Володарского в Осташкове Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель, управляя автомобилем "Киа Спортейдж", при выезде со второстепенной дороги, наехал на женщину-велосипедиста.

Угрозы жизни пострадавшей нет. У нее - ушиб правого бедра и правой голени. Водитель иномарки трезвый.

ИСТОЧНИК KP.RU