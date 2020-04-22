Водитель на внедорожнике сбил велосипедистку в Тверской области
Угрозы жизни пострадавшей нет
Водитель на иномарке сбил велосипедистку Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 22 апреля на улице Володарского в Осташкове Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель, управляя автомобилем "Киа Спортейдж", при выезде со второстепенной дороги, наехал на женщину-велосипедиста.
Угрозы жизни пострадавшей нет. У нее - ушиб правого бедра и правой голени. Водитель иномарки трезвый.
ИСТОЧНИК KP.RU