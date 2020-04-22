В одной из деревень Тверской области сгорели несколько домов

22 Апр 2020 2020-04-22T21:00:56+03:00

В одной из деревень сгорели несколько домов Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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Сообщение о пожаре в деревне Доронино Удомельского городского округа поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 14:50 дня 22 апреля.

На место пожара убыли отделения пожарно-спасательных частей № 8, № 14, ДПК Порошки, ДПК Котлован. Дополнительно направлены отделения пожарно-спасательных частей № 9, № 61, № 39.

По прибытии пожарно-спасательных отделений было установлено, что горят несколько строений. В 16:14 возгорание на площади 108 кв. метров удалось локализовать. В 16:50 открытое горение было ликвидировано. Спустя еще час пожар потушили.

- Огнем уничтожены четыре строения - две дачи и две хозпостройки, пострадавших нет, - уточнили в пресс-службе ведомства.

На месте работают сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тверской области, испытательная пожарная лаборатория Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU