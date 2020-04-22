Под Тверью организация сбрасывала сточные воды в ручей Малица

22 Апр 2020 2020-04-22T20:45:39+03:00

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В Минприроды Тверской области поступило обращение от жителей деревни Николо-Малица Калининского района, которые сообщили, что в ручей Малица с локальных очистных сооружений многоквартирного дома сбрасываются сточные воды.

Министерством было проведено административное расследование, по результатам которого общество и его руководитель признаны виновными и оштрафованы на 30000 рублей и 3000 рублей, соответственно.

Возмещать причиненный водному объекту ущерб на сумму 781 650 рублей организация отказалась.

Решением Арбитражного суда Тверской области требования Минприроды Тверской области удовлетворены. Сумма ущерба взыскана в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU