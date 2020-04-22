2020-04-22T20:25:31+03:00
Происшествия

В Тверской области сотрудница компании присвоила 900 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области сотрудница компании присвоила 900 тысяч рублейВ Тверской области сотрудница компании присвоила 900 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Тверской области сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факт присвоения денежных средств 37-летней сотрудницей одной из компаний.

В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемая, являясь материально-ответственным лицом в обществе, используя свое служебное положение, перевела на свои личные расчетные счета 900 тысяч рублей, принадлежащих компании. Похищенные деньги потратила на собственные нужды.

По статье "Присвоение или растрата" возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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