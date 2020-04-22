В Тверской области создадут несколько музеев

22 Апр 2020 2020-04-22T18:37:36+03:00

На их открытие из бюджета региона направляют почти 8 млн рублей

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В регионе в 2020 году будет воплощено в жизнь восемь турпроектов - созданы интересные музеи и мастерские. Регион выделяет на это муниципалитетам почти 8 млн рублей в виде субсидий на конкурсной основе.

Всего в этом году заявки для участия в конкурсе на получение средств на развитие турпроектов поступили от 27 муниципальных образований. В итоге победили восемь.

- У них есть огромное желание продвигать свои объекты. Это очень важные проекты, направленные на сохранение для будущих поколений местного колорита и культуры Тверской области, - отметил губернатор Игорь Руденя.

В Старицком районе создадут музей «Фарфора, керамики и стекла».

В Лихославльском - Карельской кухни.

В Калязине - музейно-выставочный и досуговый комплекс «Семейные ценности и домашние радости».

В Конаково - музей-мастерской домовой резьбы.

В Ржеве - «Дом сказки», в котором для детей организуют кукольный театр, а взрослых «погрузят» в виртуальную реальность.

Создание дома-музея художественного стекла запланировано в Калининском районе.

В Торжке - обустройство ремесленной мастерской для проведения творческих мастер-классов по народным художественным промыслам. Она будет располагаться на одной площадке с музеем «Дом пояса».

В Кашине - купеческая гостиная «Музея Каши и Кашинских традиций».

ИСТОЧНИК KP.RU