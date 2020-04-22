В Тверской области создадут несколько музеев
В регионе в 2020 году будет воплощено в жизнь восемь турпроектов - созданы интересные музеи и мастерские. Регион выделяет на это муниципалитетам почти 8 млн рублей в виде субсидий на конкурсной основе.
Всего в этом году заявки для участия в конкурсе на получение средств на развитие турпроектов поступили от 27 муниципальных образований. В итоге победили восемь.
- У них есть огромное желание продвигать свои объекты. Это очень важные проекты, направленные на сохранение для будущих поколений местного колорита и культуры Тверской области, - отметил губернатор Игорь Руденя.
В Старицком районе создадут музей «Фарфора, керамики и стекла».
В Лихославльском - Карельской кухни.
В Калязине - музейно-выставочный и досуговый комплекс «Семейные ценности и домашние радости».
В Конаково - музей-мастерской домовой резьбы.
В Ржеве - «Дом сказки», в котором для детей организуют кукольный театр, а взрослых «погрузят» в виртуальную реальность.
Создание дома-музея художественного стекла запланировано в Калининском районе.
В Торжке - обустройство ремесленной мастерской для проведения творческих мастер-классов по народным художественным промыслам. Она будет располагаться на одной площадке с музеем «Дом пояса».
В Кашине - купеческая гостиная «Музея Каши и Кашинских традиций».
ИСТОЧНИК KP.RU
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