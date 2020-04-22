11-летняя девочка пострадала в ДТП в Осташкове Тверской области
Водители были трезвы
Водители были трезвыФото: Сергей ГАПОН
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22 апреля в Осташкове Тверской области на улице Володарского у дома 160 произошло ДТП.
Водитель, 26-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2114, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество "Ауди 80", которой управлял 38-летний мужчина.
- В аварии пострадал 11-летний пассажир "Ауди". Девочка находилась на заднем сиденье справа и была пристегнута специальным удерживающим устройством. У пострадавшей, возможно, сотрясение мозга, - комментируют в Управлении ГИБДД по Тверской области.
Признаков алкогольного опьянения у водителей нет.
ИСТОЧНИК KP.RU