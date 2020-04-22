2020-04-22T17:20:37+03:00
Происшествия

Жителя Тверской области задержали при попытке сбыта наркотиков

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Жителя Тверской области задержали по подозрению в сбыте наркотиковЖителя Тверской области задержали по подозрению в сбыте наркотиковФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России "Вышневолоцкий" совместно с оперативниками наркоконтроля задержали 24-летнего мужчину, который пытался сбыть наркотическое вещество.

При досмотре у него был обнаружен полиэтиленовый сверток, в котором находилось порошкообразное вещество. По месту жительства злоумышленника оперативники обнаружили и изъяли ещё несколько свертков с наркотиками и упаковочный материал.

По данным оперативников, изъятый наркотик фигурант планировал продавать наркозависимым на территории региона.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За покушение на сбыт наркотических веществ ему грозит 20 лет лишения свободы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Тверской области задержали при попытке сбыта наркотиков
Счетчики с пультом управления запретили продавать в Тверской области
Коронавирус в Твери: школьников и учителей приглашают к участию в флешмобе "Береги себя и своих близких"
Под Тверью собственник сельхозземель незаконно разрабатывал песчаный карьер
Кишечную палочку нашли в сливочном масле из Тверской области
В Тверской области начали делать клапаны для аппаратов ИВЛ, необходимых для лечения COVID-19
Пропавшего в Тверской области подростка нашли в Челябинске
В Тверской области двое маленьких детей пострадали в ДТП из-за белки
В Тверской области у дачника украли велосипед
С Тверского экскаваторного завода эвакуировали весь персонал
Коронавирус в Тверской области: в роддоме №2 ждут новое медоборудование
После вечера с малознакомым мужчиной жительница Тверской области лишилась денег
В Тверской области на коронавирус проверили более 18 000 человек
18 км уличных дорог к больницам приведут в порядок в Твери
В Твери магазинный вор пытался украсть колонки, гарнитуру и флэшку
Поваленную ограду сквера Крылова в Твери починили
Игорь Руденя вновь в телеэфире расскажет о ситуации с коронавирусом в Тверской области.
В Тверской области подтвердили 27 новых случаев коронавируса
В ДТП в центре Твери пострадали мужчина и женщина
Жилой дом сгорел на улице Димитрова в Твери
Трёх таксистов-нелегалов из Москвы поймали на дорогах Твери
Цветок, "теряющий одежду", зацвел в Ботаническом саду Твери
Семнадцатого медвежонка по кличке Нелюшка привезли в Тверскую область
Путешествия и приключения: Тверской ТЮЗ приглашает на показы новых онлайн-спектаклей