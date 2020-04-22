Жителя Тверской области задержали при попытке сбыта наркотиков
Сотрудники уголовного розыска МО МВД России "Вышневолоцкий" совместно с оперативниками наркоконтроля задержали 24-летнего мужчину, который пытался сбыть наркотическое вещество.
При досмотре у него был обнаружен полиэтиленовый сверток, в котором находилось порошкообразное вещество. По месту жительства злоумышленника оперативники обнаружили и изъяли ещё несколько свертков с наркотиками и упаковочный материал.
По данным оперативников, изъятый наркотик фигурант планировал продавать наркозависимым на территории региона.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За покушение на сбыт наркотических веществ ему грозит 20 лет лишения свободы. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU