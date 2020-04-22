Жителя Тверской области задержали при попытке сбыта наркотиков

22 Апр 2020 2020-04-22T17:20:37+03:00

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Сотрудники уголовного розыска МО МВД России "Вышневолоцкий" совместно с оперативниками наркоконтроля задержали 24-летнего мужчину, который пытался сбыть наркотическое вещество.

При досмотре у него был обнаружен полиэтиленовый сверток, в котором находилось порошкообразное вещество. По месту жительства злоумышленника оперативники обнаружили и изъяли ещё несколько свертков с наркотиками и упаковочный материал.

По данным оперативников, изъятый наркотик фигурант планировал продавать наркозависимым на территории региона.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За покушение на сбыт наркотических веществ ему грозит 20 лет лишения свободы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU