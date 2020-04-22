Счетчики с пультом управления запретили продавать в Тверской области
Прокуратура Лихославльского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила три траницы по продаже электрических и газовых счетчиков с пультом, которые предоставляли возможность потребителям пользоваться электроэнергией, отключив счетчик.
- Установка данных устройств гражданами приводит к самовольному безучетному использованию электроэнергии и неоплате фактически потребленного энергоресурса, что является противоправным деянием, - пояснили в ведомстве.
Прокуратура района обратилась в суд с требованием о признании информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Исковые требования прокурора удовлетворены. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU