2020-04-22T17:14:49+03:00
Общество

Счетчики с пультом управления запретили продавать в Тверской области

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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Счетчики с пультом управления запретили продавать в Тверской областиСчетчики с пультом управления запретили продавать в Тверской областиФото: Александр ГЛУЗ
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Прокуратура Лихославльского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила три траницы по продаже электрических и газовых счетчиков с пультом, которые предоставляли возможность потребителям пользоваться электроэнергией, отключив счетчик.

- Установка данных устройств гражданами приводит к самовольному безучетному использованию электроэнергии и неоплате фактически потребленного энергоресурса, что является противоправным деянием, - пояснили в ведомстве.

Прокуратура района обратилась в суд с требованием о признании информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Исковые требования прокурора удовлетворены. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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